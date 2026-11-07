Πωλείται η πιο ξεχωριστή Ferrari του Στιβ Μακ Κουίν - iefimerida.gr

Η σπάνια Ferrari 275 GTB/4 NART Spider που ο θρυλικός ηθοποιός Steve McQueen τροποποίησε και έβαψε εκ νέου, ετοιμάζεται για την πρώτη δημοπρασία της - και η εκτιμώμενη αξία της αγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Μια από τις πιο ξεχωριστές από τις πολλές Ferrariπου συνδέθηκαν με τον Steve McQueen ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Πρόκειται για την εξαιρετικά σπάνια Ferrari 275 GTB/4 NART Spider, με αριθμό πλαισίου 10453, την οποία ο διάσημος ηθοποιός απέκτησε και στη συνέχεια τροποποίησε σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο.﻿

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