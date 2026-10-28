Ποιο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σπάει όλα τα κοντέρ -Απογειώθηκε η αξία του, καλύτερη επένδυση και από τον χρυσό - iefimerida.gr

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός κανόνας θέλει την αξία των αυτοκίνητα να υποτιμάται τη στιγμή που βγαίνει από την αντιπροσωπεία, ένα ιαπωνικό 4x4 έχει καταφέρει να ανατρέψει τον κανόνα αποτελώντας επενδυτική ευκαιρία για όσους το έχουν ήδη.

Στον κόσμο της αυτοκίνησης ο κανόνας θέλει τα νέα αυτοκίνητα να χάνουν κατά μέσο όρο περίπου το 20% της εμπορικής τους αξίας τον πρώτο χρόνο, ποσοστό που φτάνει έως και το 60% την πρώτη πενταετία.

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