Ποιο είναι το φθηνότερο plug-in υβριδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα; - iefimerida.gr

Με 7θέσια διάταξη, premium προσανατολισμό και την πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, το κινεζικό SUV έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του value for money.

Η DFSK μπορεί να συστήνεται τώρα στο ελληνικό κοινό, όμως μόνο «νέα» δεν είναι στον κόσμο της αυτοκίνησης. Πρόκειται για τη Dongfeng Sokon, μια εταιρεία που προέκυψε από τη σύμπραξη δύο ισχυρών κινεζικών ομίλων, της κρατικής Dongfeng Motor Corporation και της Sokon Group. Με εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στην παραγωγή αυτοκινήτων και παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, η DFSK έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική μάρκα με γκάμα που καλύπτει από mini vans έως σύγχρονα εξηλεκτρισμένα SUV.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr