Ποιο αυτόματο κιβώτιο μπορεί να κάνει 350.000 χλμ. χωρίς προβλήματα - iefimerida.gr

Ανήκει στα πιο ανθεκτικά κιβώτια CVT παγκοσμίως και μπορεί να διανύσει άνετα πάνω από 350.000 χιλιόμετρα, φέροντας φυσικά την υπογραφή ιαπωνικής μάρκας.

Ο λόγος για το Subaru Lineartronic, ένα κιβώτιο τύπου CVT που ξεχωρίζει για την αξιοπιστία και την αντοχή του, παραμένοντας αποδοτικό ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

