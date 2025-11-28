 Ποιο αυτόματο κιβώτιο μπορεί να κάνει 350.000 χλμ. χωρίς προβλήματα - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο αυτόματο κιβώτιο μπορεί να κάνει 350.000 χλμ. χωρίς προβλήματα

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ανήκει στα πιο ανθεκτικά κιβώτια CVT παγκοσμίως και μπορεί να διανύσει άνετα πάνω από 350.000 χιλιόμετρα, φέροντας φυσικά την υπογραφή ιαπωνικής μάρκας.

Ο λόγος για το Subaru Lineartronic, ένα κιβώτιο τύπου CVT που ξεχωρίζει για την αξιοπιστία και την αντοχή του, παραμένοντας αποδοτικό ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αυτόματο κιβώτιο αξιοπιστία βλάβες αυτοκινήτου carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ