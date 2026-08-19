Ποιο αυτοκίνητο έχει προτεραιότητα -Γιατί 9 στους 10 οδηγούς κόβονται σε αυτή την ερώτηση - iefimerida.gr

Μια φαινομενικά απλή διασταύρωση αρκεί για να δημιουργήσει σύγχυση ακόμη και σε έμπειρους οδηγούς όσον αφορά το ποιο όχημα έχει προτεραιότητα.

Η προτεραιότητα στις διασταυρώσεις αποτελεί έναν από τους βασικότερους κανόνες που μαθαίνει κάθε υποψήφιος οδηγός πριν αποκτήσει δίπλωμα. Στην πράξη, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σωστή σειρά διέλευσης δεν είναι τόσο προφανής όσο αρχικά φαίνεται.﻿

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