Ποιο αυτοκίνητο έχει προτεραιότητα -Γιατί 9 στους 10 οδηγούς κόβονται σε αυτή την ερώτηση - iefimerida.gr

Μια φαινομενικά απλή διασταύρωση αρκεί για να δημιουργήσει σύγχυση ακόμη και σε έμπειρους οδηγούς όσον αφορά το ποιο όχημα έχει προτεραιότητα.
Η προτεραιότητα στις διασταυρώσεις αποτελεί έναν από τους βασικότερους κανόνες που μαθαίνει κάθε υποψήφιος οδηγός πριν αποκτήσει δίπλωμα. Στην πράξη, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σωστή σειρά διέλευσης δεν είναι τόσο προφανής όσο αρχικά φαίνεται.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο