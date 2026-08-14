Ποιο αξεσουάρ προκαλεί βλάβες σε χιλιάδες αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Ένα σχεδόν απαραίτητο στοιχείο των σύγχρονων αυτοκινήτων φαίνεται πως μπορεί να μετατραπεί σε πηγή σοβαρών προβλημάτων, φέροντας ακριβές επισκευές και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια κατά την οδήγηση.
Η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, επηρεάζοντας πλέον σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας σε διαφόρους μάλιστα τομείς.
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