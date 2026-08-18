To εξάρτημα κάνει φτερά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα -Η νέα μόδα στις κλοπές αυτοκινήτων - iefimerida.gr

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έχουμε δημοσιεύσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι κλοπές αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Ταυτόχρονα, στο στόχαστρο των κλεφτών μπαίνουν και αντικείμενα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα, όπως οι καταλύτες και τα καλώδια από τους δημόσιους φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία είναι πιο εύκολα στη διοχέτευσή τους στη μαύρη αγορά. Τώρα, στο μάτι των επιτήδειων φαίνεται να μπαίνει ακόμα ένα εξάρτημα.﻿

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