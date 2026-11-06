Σαφάρι από τη Δημοτική Αστυνομία -Τι άλλαξε, ποιες παραβάσεις μπορεί να βεβαιώνει στους οδηγούς - iefimerida.gr

Ακόμη πιο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί, καθώς η Δημοτική Αστυνομία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει πλέον μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων για ορισμένες από τις πιο κοινές παραβάσεις στους δρόμους.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, έχουμε δει πως οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και το πλαίσιο εποπτείας των οδηγών έχει γίνει σημαντικώς αυστηρότερο, με βασικό στόχο τον περιορισμό των παραβάσεων και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

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