Χάκαραν το email του Άδωνι Γεωργιάδη και παρήγγειλαν αυτοκίνητα -Αυτές είναι οι 150 Porsche που επέλεξαν - iefimerida.gr

Την παραβίαση του προσωπικού του email κατήγγειλε ο υπουργός Υγείας, αποκαλύπτοντας ότι άγνωστοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του για να πραγματοποιήσουν σειρά παραγγελιών μεγάλης αξίας.

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τον Άδωνι Γεωργιάδη ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), το πρωί της 6ης Νοεμβρίου διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προχώρησαν σε σειρά παραγγελιών στο όνομά του.﻿

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