 Βροχή οι κλήσεις των 350 ευρώ σε οδηγούς και επιβάτες -Ποιους έχει βάλει στο «μάτι» η Τροχαία - iefimerida.gr
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Βροχή οι κλήσεις των 350 ευρώ σε οδηγούς και επιβάτες -Ποιους έχει βάλει στο «μάτι» η Τροχαία

Μπλόκο τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας
Μπλόκο τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ τιμωρούνται οι οδηγοί και οι επιβάτες των δικύκλων που επιλέγουν να κινηθούν στους δρόμους χωρίς να φορούν προστατευτικό κράνος.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

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