 Ποια μάρκα δίνει 12 χρόνια εγγύηση για τα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα; - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια μάρκα δίνει 12 χρόνια εγγύηση για τα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα;

Chery
Τη μεγαλύτερη εγγύηση στην Ελλάδα δίνει η κινεζική Chery
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα βασικά συστατικά της άκρως επιτυχημένης «συνταγής» της Chery στην ελληνική αγορά είναι οι υπηρεσίες after sales και η κορυφαία εγγύηση των 12 ετών που συνοδεύει τα μοντέλα της.

Με τα νέα κινεζικά μοντέλα να κατακλύζουν κατά δεκάδες την ελληνική αγορά σε μηνιαία βάση, ένα από τα βασικά ζητούμενα πλέον για τον αγοραστή είναι η βεβαιότητα ότι πίσω από το αυτοκίνητο που θα επιλέξει υπάρχει ένα οργανωμένο και αξιόπιστο δίκτυο που μπορεί να τον υποστηρίξει σε κάθε στάδιο της ζωής του οχήματος.

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