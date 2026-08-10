Ποια λύση δόθηκε για το πρόβλημα των πινακίδων σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες - iefimerida.gr

Ξέμειναν από πινακίδες κυκλοφορίας οι Διευθύνσεις Μεταφορών σε πολλές περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ταξινομηθούν νέα οχήματα. Ας δούμε ποιος πραγματικά ευθύνεται για αυτό το μεγάλο πρόβλημα.

Σοκ έχει προκαλέσει η απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή και ακυρώθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός που ήταν σε εξέλιξη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να «τιναχθεί» στον αέρα κυριολεκτικά η αγορά αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών,﻿ van, φορτηγών και λεωφορείων.﻿

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