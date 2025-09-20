Έρχεται υποχρεωτική απόσυρση σε όλη την Ευρώπη - Ποια αυτοκίνητα κινδυνεύουν και πρέπει να εκδώσουν πιστοποιητικό - iefimerida.gr

Οι Βρυξέλλες θέλουν να απαγορεύσουν την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ακόμα και αν περνάνε με επιτυχία τους ελέγχους των Κ.Τ.Ε.Ο.

Η άφιξη της ηλεκτροκίνησης έχει φέρει αλλαγές και ανισορροπίες στην αγορά αυτοκινήτου, καθώς συνοδεύεται από αύξηση της τιμής των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 40% τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει τα αυτοκίνητα σε είδος πολυτέλειας για τους περισσότερους.

