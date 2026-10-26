 Περνάς μέσα από νερά με το αυτοκίνητο -Πληρώνεις 150 ευρώ και χάνεις το δίπλωμα για έναν μήνα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Περνάς μέσα από νερά με το αυτοκίνητο -Πληρώνεις 150 ευρώ και χάνεις το δίπλωμα για έναν μήνα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

βροχή κοκ πρόστιμο
Με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ κινδυνεύουν οι οδηγοί που θα αποδειχθούν... απρόσεκτοι με τα νερά της βροχής στον δρόμο
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﻿Εκτός από την αυξημένη προσοχή που απαιτείται κατά την οδήγηση υπό βροχή για την ασφάλεια μας, υπάρχει ακόμη ένας κίνδυνος που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, αν δεν θέλουμε να επωμιστούμε τις βαριές ποινές του ΚΟΚ.

﻿Ο νέος ΚΟΚ έχει αυστηροποιήσει σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο, προβλέποντας σημαντικές κυρώσεις για τις παραβάσεις που σημειώνονται στους δρόμους.﻿﻿

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