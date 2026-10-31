Κοτσαδόρος στο αυτοκίνητο: Πότε θεωρείται παράνομος -Ποιο πρόστιμο πληρώνουν οι παραβάτες - iefimerida.gr

Ο κοτσαδόρος είναι ένα εξάρτημα που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από μεγάλη μερίδα οδηγών στην Ελλάδα, ωστόσο αρκετοί είναι εκείνοι που αγνοούν υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις είναι παράνομος.

Ο κοτσαδόρος επιτρέπει σε έναν οδηγό επιβατικού αυτοκινήτου να ρυμουλκήσει με ασφάλεια ένα τρέιλερ πολλαπλασιάζοντας έτσι τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου αλλά και τις δυνατότητες μεταφοράς αποσκευών και γενικότερα χρήσιμων αντικειμένων.

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