Το πλάνο της Jeep έως το 2030: Ποια νέα μοντέλα θα παρουσιάσει - iefimerida.gr

Το πλάνο της αμερικανικής μάρκας περιλαμβάνει έως και 6 νέα μοντέλα, επιστροφή ενός εμβληματικού ονόματος, πολλαπλές μορφές ενέργειας και πολλαπλές πλατφόρμες.

Στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού πριν από λίγες ημέρες, ο Xavier Peugeot, επικεφαλής της Jeep στην Ευρώπη, παρουσίασε τα επόμενα βήματα της μάρκας, συνδυάζοντας ένα ισχυρό προϊοντικό σχέδιο για την επέκταση της ευρωπαϊκής γκάμας της με ένα όραμα για το μέλλον. Αυτό αφορά έως έξι μοντέλα έως το 2030, την επιστροφή στην κατηγορία D και την επαναφορά του Renegade αλλά και μεγάλο εύρος επιλογών για τους πελάτες, σε ό,τι αφορά στα συστήματα κίνησης.

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