Το πιο προσιτό 6θέσιο αυτοκίνητο κοστίζει 7.400 ευρώ - iefimerida.gr

Το Olinia Uno παρουσιάζει χαμηλό κόστος χρήσης, απαιτώντας μόλις 0,02 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και προσφέρεται σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή.﻿

Παρά το γεγονός ότι το Μεξικό φιλοξενεί δεκάδες εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων, έως και σήμερα καμία εγχώρια μάρκα δε κατάφερε ποτέ να αναδυθεί από τη χώρα. Ωστόσο τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν, με το πρότζεκτ της Κυβέρνησης του Μεξικό για ένα μικρό, εξαθέσιο, ασφαλές, ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα αποτελεί μια εναλλακτική λύση απέναντι στις μοτοσυκλέτες και τα ρυπογόνα οχήματα για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, να είναι πολλά υποσχόμενο.

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