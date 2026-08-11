Η πινακίδα-σύμβολο που κάνει τον γύρο της Ελλάδας και σκορπάει χαμόγελα -Πού εντοπίστηκε, τι γράφει, πώς έχει αποκτηθεί - iefimerida.gr

Ένας οδηγός αποφάσισε να βάλει τη δική του «πινελιά» στην πινακίδα κυκλοφορίας του, με την ευρηματική του κίνηση να προκαλεί γέλια και να τραβά τα βλέμματα όσων έτυχε να τη συναντήσουν στον δρόμο.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας αποτελούν ουσιαστικά την «ταυτότητα» κάθε αυτοκινήτου, καθώς μέσω του μοναδικού συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών που αναγράφουν είναι δυνατή η αναγνώριση και καταγραφή του οχήματος από τις αρμόδιες Αρχές.

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