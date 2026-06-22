Peugeot Now: Άμεση παράδοση και όφελος έως 3.400 ευρώ - iefimerida.gr

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW!, μια νέα εμπορική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να φέρει ακόμη πιο κοντά τους οδηγούς στο νέο τους αυτοκίνητο, συνδυάζοντας άμεση διαθεσιμότητα και σημαντικά εμπορικά προνόμια.

Στη σημερινή αγορά, πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να αποκτήσουν ένα νέο αυτοκίνητο, όμως συχνά αναβάλλουν την απόφασή τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Το PEUGEOT NOW! δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει τη λύση, προσφέροντας μοντέλα με άμεση διαθεσιμότητα και ειδικές τιμές, ώστε η μετάβαση σε ένα σύγχρονο Peugeot να γίνει πιο εύκολη από ποτέ.

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