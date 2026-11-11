 Peugeot: Δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με κάθε νέο αυτοκίνητο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot: Δωρεάν καύσιμα για έναν χρόνο με κάθε νέο αυτοκίνητο

Peugeot 208
Δωρεάν καύσιμα για έως και 1 χρόνο προσφέρει η Peugeot στα μοντέλα της
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Peugeot, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των οδηγών, παρουσιάζει το πρόγραμμα Peugeot Free Miles, προσφέροντας δωρεάν καύσιμα αξίας έως 1.200 ευρώ για την αγορά κάθε νέου μοντέλου.

Το υψηλό κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με τους οδηγούς να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδα των καθημερινών τους μετακινήσεων.

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