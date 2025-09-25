Peugeot 3008: Η συνταγή της γαλλικής επιτυχίας σε αριθμούς - iefimerida.gr

Tο best-seller SUV της Peugeot συνεχίζει ασταμάτητο, με ισχυρή ζήτηση στις ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις του. ﻿﻿

Η επιτυχία του Peugeot 3008 δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, αφού οι αριθμοί από μόνοι τους αποδεικνύουν την πορεία του στην αγορά. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux στη Γαλλία γιόρτασε την παραγωγή του 200.000ού νέου 3008, παρουσία του CEO της μάρκας Alain Favey και του επικεφαλής του εργοστασίου Manuel Gentile. Ένα ορόσημο που επιβεβαιώνει ότι το γαλλικό fastback SUV συνεχίζει να κερδίζει το ευρωπαϊκό κοινό με τον ξεχωριστό σχεδιασμό και την τεχνολογική του πληρότητα.

