Το περιπολικό των 12.000 ευρώ της Suzuki που χωράει 10 άτομα -Πού κυκλοφορεί - iefimerida.gr

Μπορεί οι επιδόσεις να μην αποτελούν το δυνατό του σημείο, όμως το νέο Suzuki Carry Patrol Van έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη δουλειά του με το μικρότερο δυνατό κόστος, τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και συντήρησης.

Όταν ακούμε τη λέξη «περιπολικό», το μυαλό συνήθως πηγαίνει σε αυτοκίνητα με επιδόσεις που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν ακόμη και σε καταδιώξεις. Στις Φιλιππίνες, ωστόσο, οι απαιτήσεις των τοπικών αρχών είναι διαφορετικές. Σε αρκετές περιοχές μεγαλύτερη σημασία έχουν η ευκολία κίνησης σε στενούς δρόμους, η δυνατότητα μεταφοράς πολλών ατόμων και το χαμηλό κόστος αγοράς και χρήσης.

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