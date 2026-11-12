Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα καταστρέφονται όταν συγκρουστούν -Αυτή είναι η αλήθεια

Οι εκτεταμένες ζημιές που βλέπετε σε ένα όχημα μετά από ένα ατύχημα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που σώζει τη ζωή όσων ήταν στην καμπίνα του!

Μπορεί να φαντάζει οξύμωρο, να αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ασφαλές ένα αυτοκίνητο με ολόκληρο το εμπρός μέρος του διαλυμένο μετά από μία σύγκρουση. Κι όμως. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα σχεδιάζονται σκόπιμα έτσι ώστε να παραμορφώνονται σε μια σύγκρουση - πρόκειται για ένα έξυπνο στοιχείο της μηχανολογίας αυτοκινήτων που ονομάζεται ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης.

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