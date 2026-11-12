 Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα καταστρέφονται όταν συγκρουστούν -Αυτή είναι η αλήθεια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα καταστρέφονται όταν συγκρουστούν -Αυτή είναι η αλήθεια

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Crash Test καινούργιων αυτοκινήτων
Crash Test καινούργιων αυτοκινήτων

Οι εκτεταμένες ζημιές που βλέπετε σε ένα όχημα μετά από ένα ατύχημα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που σώζει τη ζωή όσων ήταν στην καμπίνα του!

Μπορεί να φαντάζει οξύμωρο, να αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ασφαλές ένα αυτοκίνητο με ολόκληρο το εμπρός μέρος του διαλυμένο μετά από μία σύγκρουση. Κι όμως. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα σχεδιάζονται σκόπιμα έτσι ώστε να παραμορφώνονται σε μια σύγκρουση - πρόκειται για ένα έξυπνο στοιχείο της μηχανολογίας αυτοκινήτων που ονομάζεται ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης.

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