 Τι σημαίνει το σύμβολο του «X» στα φώτα ενός αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το σύμβολο του «X» στα φώτα ενός αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Tο παράξενο σύμβολο στα φώτα των αυτοκινήτων
Tο παράξενο σύμβολο στα φώτα των αυτοκινήτων
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﻿Το χαρακτηριστικό «Χ» που εμφανίζεται σε φανάρια, είτε μοτοσυκλετών είτε, σπανιότερα, αυτοκινήτων, έχει πίσω του μια ιδιαίτερα πρακτική και λειτουργική χρήση.

Για να κατανοήσουμε τον πραγματικό του ρόλο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην δεκαετία του ’70. Τότε ήταν που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη τεχνική, όχι όμως ως αισθητικό στοιχείο, αλλά ως μέτρο προστασίας για τον οδηγό ή τον αναβάτη.﻿

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