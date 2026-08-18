Τι σημαίνει το σύμβολο του «X» στα φώτα ενός αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας - iefimerida.gr

﻿Το χαρακτηριστικό «Χ» που εμφανίζεται σε φανάρια, είτε μοτοσυκλετών είτε, σπανιότερα, αυτοκινήτων, έχει πίσω του μια ιδιαίτερα πρακτική και λειτουργική χρήση.

Για να κατανοήσουμε τον πραγματικό του ρόλο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην δεκαετία του ’70. Τότε ήταν που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη τεχνική, όχι όμως ως αισθητικό στοιχείο, αλλά ως μέτρο προστασίας για τον οδηγό ή τον αναβάτη.﻿

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