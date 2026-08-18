Οδηγός 4x4 πάρκαρε πάνω σε σκαλοπάτια και έγινε viral -Τι ακριβώς συνέβη στη Σίφνο - iefimerida.gr

Ένα από τα... καλύτερα παρκαρίσματα του καλοκαιριού κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς η τοποθεσία που επιλέχθηκε από τον οδηγό για τη στάθμευση του οχήματός του τονίζει την απόλυτη αδιαφορία στους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά καιρούς αναδεικνύουμε ορισμένα από τα πιο «αξιοθάυμαστα» παρκαρίσματα που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους της χώρας μας και πάντοτε διακρίνουμε την εφευρετικότητα των Ελλήνων οδηγών που αναδεικνύουν το παράνομο παρκάρισμα ως το εθνικό μας σπορ.

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