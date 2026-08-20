Το αξεσουάρ που κάνει θραύση, αλλά απαγορεύεται από τον ΚΟΚ -Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ - iefimerida.gr

Μπορεί να πωλείται ελεύθερα στο Διαδίκτυο και να έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες αξιολογήσεις χρηστών, ωστόσο η χρήση του συγκεκριμένου αξεσουάρ στους ελληνικούς δρόμους μπορεί να κοστίσει ακριβά στον οδηγό.

Η τεχνολογία έχει προσφέρει στις Αρχές νέα και αποτελεσματικότερα μέσα για τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων, με τις κάμερες και τα ραντάρ να διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην επιτήρηση της κυκλοφορίας και ιδιαίτερα στον έλεγχο της ταχύτητας.

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