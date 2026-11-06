Το αξεσουάρ που κάνει θραύση, αλλά απαγορεύεται από τον ΚΟΚ -Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο 350 ευρώ - iefimerida.gr

Μια συσκευή που τοποθετείται εύκολα στο αυτοκίνητο υπόσχεται να βοηθήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν τις κάμερες ταχύτητας, ωστόσο μπορεί να φέρνει σοβαρά πρόστιμα σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ.﻿

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους δρόμους της Αθήνας αφορά την εντατικοποίηση της επιτήρησης, με τις κάμερες και τα ραντάρ ελέγχου ταχύτητας να πολλαπλασιάζονται και να τοποθετούνται πλέον σε ολοένα και περισσότερα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.﻿

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