Στην Αλβανία σηκώνουν αυτοκίνητα μέσα σε δευτερόλεπτα -Έτσι τιμωρούν όσους παρκάρουν παράνομα [βίντεο]

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του ΚΟΚ, με τη γειτονική Αλβανία να επιστρατεύει προχωρημένα μέσα που απομακρύνουν τα οχήματα των παραβατών μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Παρά το γεγονός ότι η παράνομη στάθμευση εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αιτίες προβλημάτων στους δρόμους, καθώς εμποδίζει τόσο την ομαλή διέλευση των οχημάτων όσο και την ασφαλή μετακίνηση των πεζών, σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τους κανόνες κυκλοφορίας, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους κυριολεκτικά όπου βρουν.﻿

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