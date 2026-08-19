Παγωμένο νερό στο αυτοκίνητο -Το «κρυφό» ψυγείο που δεν γνωρίζει κανείς - iefimerida.gr

Λίγοι οδηγοί γνωρίζουν ότι αρκετά αυτοκίνητα διαθέτουν ένα πρακτικό χαρακτηριστικό που μπορεί να κρατήσει το νερό και τα αναψυκτικά δροσερά ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Το καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται στη χώρα μας, κάτι που σημαίνει πως οι οδηγοί θα πρέπει να προσαρμόσουν τις συνήθειές τους στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο, ώστε να εξασφαλίσουν μια πιο ευχάριστη, άνετη και ασφαλή διαδρομή.

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