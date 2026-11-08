Μπορείς να υπερβείς τα όρια ταχύτητας κατά την προσπέραση; -Τι αναφέρει ο νέος ΚΟΚ - iefimerida.gr

Η γρήγορη προσπέραση είναι ζήτημα ασφάλειας, και η πραγματοποίησή της ρυθμίζεται από συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η προσπέραση είναι ένας συνήθης ελιγμός που ωστόσο απαιτεί σωστή εκτίμηση της απόστασης από τα υπόλοιπα οχήματα, της ταχύτητάς τους και των συνθηκών που επικρατούν στον δρόμο.
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