 Opel Trade Up: Αποκτήστε ένα νέο μοντέλο με όφελος έως 4.100 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Trade Up: Αποκτήστε ένα νέο μοντέλο με όφελος έως 4.100 ευρώ

Opel Grandland
Το Opel Grandland προσφέρεται με πολύ μεγάλο όφελος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σημαντικό όφελος προσφέρει η Opel στους ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων, αφού μπορούν να ανταλλάξουν το παλαιό όχημά τους και να κερδίσουν επιπλέον έως 4.100 ευρώ στην αγορά ενός νέου οχήματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Trade Up της ελληνικής αντιπροσωπείας, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel.

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