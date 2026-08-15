Opel Trade Up: Αποκτήστε ένα νέο μοντέλο με όφελος έως 4.100 ευρώ - iefimerida.gr

Σημαντικό όφελος προσφέρει η Opel στους ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων, αφού μπορούν να ανταλλάξουν το παλαιό όχημά τους και να κερδίσουν επιπλέον έως 4.100 ευρώ στην αγορά ενός νέου οχήματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Trade Up της ελληνικής αντιπροσωπείας, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel.

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