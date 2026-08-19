Το Opel Mokka με όφελος ανταλλαγής έως 2.700 ευρώ - iefimerida.gr

Το Opel Mokka συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό και πληθώρα συστημάτων κίνησης, ενώ μέσω του προγράμματος ανταλλαγής Trade-Up οι ενδιαφερόμενοι επωφελούνται από έκπτωση έως 2.700 ευρώ.

Ξεκινώντας από τη σχεδίαση του μοντέλου, η τελευταία ανανέωσή του έφερε σχεδιαστικές αλλαγές που επικεντρώνονται στη μάσκα «Opel Vizor», όπου περιορίζεται η χρήση πλαστικών μερών, καθώς η μεγαλύτερη έκτασή της καλύπτεται πλέον από μέταλλο. Τα νέα φωτιστικά σώματα είναι ακόμη πιο εκλεπτυσμένα, ενώ διατηρούνται οι νευρώσεις που ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του μικρού SUV.

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