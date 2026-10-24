Opel Frontera με έκπτωση έως 2.600 ευρώ: Οικογενειακό SUV από 20.700 ευρώ - iefimerida.gr

Με ευρύχωρη καμπίνα και πλήρη γκάμα κινητήρων, το Opel Frontera διακρίνεται για τον οικογενειακό χαρακτήρα του και πλέον προσφέρεται με όφελος έως 2.600 ευρώ.

Η γερμανική εταιρεία έχει ανανεώσει πλήρως τη γκάμα των SUV της τα τελευταία χρόνια, με το μικρομεσαίο Frontera να βρίσκεται πλέον στην τρίτη γενιά του. Σχεδιαστικά, ενστερνίζεται πλήρως τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα "Bold & Pure" της γερμανικής εταιρείας, με το μαύρο Opel Vizor της πλούσιας έκδοσης GS να δεσπόζει στη μάσκα και να ενώνει τα Intelli-LED φώτα.

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