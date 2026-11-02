 Opel Corsa: Με turbo κινητήρα 100 ίππων και τιμή από 17.300 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Corsa: Με turbo κινητήρα 100 ίππων και τιμή από 17.300 ευρώ

Opel Corsa
Το Opel Corsa ξεχωρίζει στην μικρή κατηγορία
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η νέα έκδοση Edition διευρύνει την γκάμα του Opel Corsa, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό τιμής, τεχνολογίας και εξοπλισμού.﻿

Η Opel παρουσιάζει τη νέα έκδοση Corsa Edition, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση. Με τιμή 17.300 ευρώ, το δημοφιλές γερμανικό μοντέλο γίνεται ακόμη πιο προσιτό, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και ουσιαστικό εξοπλισμό.

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