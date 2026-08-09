Opel Astra: Αυτό είναι το φθηνότερο diesel στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Η πετρελαιοκίνητη έκδοση του Opel Astra δεν επωφελείται μόνο από όλα τα πλεονεκτήματα του diesel, αλλά προσφέρεται και σε πολύ καλή τιμή, που το καθιστά το φθηνότερο μοντέλο του είδους στην Ελλάδα.

Το Opel Astra αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μικρομεσαίας κατηγορίας, έχοντας χτίσει τη δική του ιστορία εδώ και δεκαετίες. Με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και φανατικό κοινό, το γερμανικό hatchback εξακολουθεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ποιότητα, τεχνολογία και οικονομία χρήσης.

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