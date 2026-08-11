Όλα τα νέα μοντέλα της Alfa Romeo -Τι ετοιμάζουν τα επόμενα χρόνια οι Ιταλοί - iefimerida.gr

Σε μία εποχή που στις ευρωπαϊκές αγορές ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος από ποτέ, η ιταλική εταιρεία θα στοχεύσει σε συγκεκριμένο κοινό.

Τι ακριβώς ετοιμάζει όμως, η Alfa Romeo; Το σχέδιο FaSTLAne 2030, που παρουσίασε ο Antonio Filosa, δίνει τις πρώτες ενδείξεις για το μέλλον της μάρκας και για τα νέα μοντέλα που θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

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