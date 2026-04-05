Όλα όσα γνωρίζουμε για το νέο Nissan GT-R - iefimerida.gr

Ενώ οι παραδοσιακοί petrolheads είχαν αρχίσει να ανησυχούν από την επικίνδυνη σιγή ιχθύος στο ιαπωνικό στρατόπεδο, επιτέλους έχουμε νέα για την γενιά R36 του μοντέλου-θρύλου.

Η Nissan επέκτεινε τη ζωή της τελευταίας γενιάς του GT-R… όσο δεν πήγαινε. Πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια από το λανσάρισμα της R35 για να πέσουν τελικά οι τίτλοι τέλους και να ολοκληρωθεί η παραγωγή του, το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr