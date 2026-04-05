Όλα όσα γνωρίζουμε για το νέο Nissan GT-R - iefimerida.gr

Ενώ οι παραδοσιακοί petrolheads είχαν αρχίσει να ανησυχούν από την επικίνδυνη σιγή ιχθύος στο ιαπωνικό στρατόπεδο, επιτέλους έχουμε νέα για την γενιά R36 του μοντέλου-θρύλου.
Η Nissan επέκτεινε τη ζωή της τελευταίας γενιάς του GT-R… όσο δεν πήγαινε. Πέρασαν 18 ολόκληρα χρόνια από το λανσάρισμα της R35 για να πέσουν τελικά οι τίτλοι τέλους και να ολοκληρωθεί η παραγωγή του, το 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο