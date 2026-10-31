Κλεμμένα αυτοκίνητα επιστρέφουν στους δρόμους -Ποια χώρα αλλάζει τα δεδομένα - iefimerida.gr

Πόλος έλξης για κυκλώματα κλοπής αυτοκινήτων κινδυνεύει να γίνει η Ρωσία, καθώς μια νομοθετική πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό εξέταση ενδέχεται να επιτρέψει την ταξινόμηση οχημάτων τα οποία έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα.

Οι κλοπές αυτοκινήτων εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους οδηγούς, καθώς τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα εντείνουν τη δράση τους, εφαρμόζοντας ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους και πραγματοποιώντας συστηματικές επιχειρήσεις κλοπής οχημάτων, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές.﻿

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