 Πινακίδες κυκλοφορίας -Τι μπορείτε να μάθετε νόμιμα για ένα όχημα μόνο με τον αριθμό του; - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας -Τι μπορείτε να μάθετε νόμιμα για ένα όχημα μόνο με τον αριθμό του;

Πινακίδα αυτοκινήτου
Πολλά μυστικά κρύβει η πινακίδα κάθε αυτοκινήτου
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα μπορούν να βρουν εύκολα οι πολίτες χάρη στην υπηρεσία Open Car που αισίως συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας.

Πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Φεβρουαρίου του 2022 από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

