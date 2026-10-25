 Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα -Πώς θα είναι οι νέες, τι επιπλέον προσφέρουν - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα -Πώς θα είναι οι νέες, τι επιπλέον προσφέρουν

Πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου
Πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι παραδοσιακές μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας έχουν ήδη αρχίσει να αντικαθίστανται σε ορισμένες χώρες του κόσμου, με τις νέες πινακίδες να ενσωματώνουν μεταξύ άλλων και σύστημα εντοπισμού.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας αποτελούν την κρατική «ταυτότητα» κάθε οχήματος λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ίδιο το μέσο και τον ιδιοκτήτη του,﻿ ενώ παράλληλα επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση του οχήματος από τις αρχές και τα συστήματα ελέγχου.

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