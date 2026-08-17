Οι Omoda και Jaecoo πλησίασαν το μισό εκατομμύριο πωλήσεις σε 7 μήνες το 2026 - iefimerida.gr

Οι δύο μάρκες του κινεζικού ομίλου συνεχίζουν την εντυπωσιακή διεθνή τους πορεία, με 448.849 πωλήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο - και με ξεκάθαρο στόχο πια να φτάσουν το 1 εκατομμύριο οχήματα ετησίως έως το 2027.

Με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς συνεχίζεται η διεθνής ανάπτυξη των Omoda και Jaecoo, καθώς οι δύο μάρκες καταγράφουν σημαντική άνοδο στις παγκόσμιες αγορές και πλησιάζουν πλέον το ορόσημο του μισού εκατομμυρίου πωλήσεων μέσα στους πρώτους επτά μήνες του έτους.

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