Αυτός είναι ο δρόμος της Αθήνας που μετατρέπεται σε «φρούριο» - Πού μπήκαν νέες κάμερες για κόκκινο - iefimerida.gr

Δύο ακόμη μεγάλες διασταυρώσεις της Αθήνας περνούν σε καθεστώς διαρκούς επιτήρησης, καθώς οι νέες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας τοποθετούνται σε ολοένα και περισσότερα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας.

Το σχέδιο της Περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών για τη συνεχή παρακολούθηση των δρόμων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχουμε δει από το σύνολο των κινήσεων που γίνονται τον τελευταίο καιρό, με προτεραιότητα να δίνεται στους άξονες με αυξημένη κυκλοφορία και υψηλά ποσοστά παραβάσεων.﻿

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