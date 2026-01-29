Το μυστικό που κρύβουν οι μαύρες κουκκίδες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου- Γιατί είναι απαραίτητες - iefimerida.gr

Οι μαύρες κουκκίδες εξυπηρετούν μια λιγότερο γνωστή λειτουργία στα αυτοκίνητα, επιτελώντας όμως έναν πολύ σημαντικό ρόλο, που οι περισσότεροι οδηγοί αμελούν.﻿

Οι μικρές μαύρες κουκκίδες που εμφανίζονται κατά μήκος της άκρης του παρμπρίζ δεν είναι απλώς μια αισθητική λεπτομέρεια ή ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Αντιθέτως εξυπηρετούν βασικές τεχνικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την άνεση και τη συντήρηση των κρυστάλλων.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr