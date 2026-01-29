Το μυστικό που κρύβουν οι μαύρες κουκκίδες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου- Γιατί είναι απαραίτητες - iefimerida.gr

Οι μαύρες κουκκίδες εξυπηρετούν μια λιγότερο γνωστή λειτουργία στα αυτοκίνητα, επιτελώντας όμως έναν πολύ σημαντικό ρόλο, που οι περισσότεροι οδηγοί αμελούν.
Οι μικρές μαύρες κουκκίδες που εμφανίζονται κατά μήκος της άκρης του παρμπρίζ δεν είναι απλώς μια αισθητική λεπτομέρεια ή ένα κατασκευαστικό ελάττωμα. Αντιθέτως εξυπηρετούν βασικές τεχνικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την άνεση και τη συντήρηση των κρυστάλλων.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο