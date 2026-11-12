 Η Ευρώπη σε διχασμό για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης -Τι θα γίνει μετά το 2035
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ευρώπη σε διχασμό για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης -Τι θα γίνει μετά το 2035

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Εκπομπές ρύπων από αυτοκίνητα
Εκπομπές ρύπων από αυτοκίνητα

Το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να κυκλοφορούν νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035 αποκτά πλέον όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες, καθώς στις Βρυξέλλες φαίνεται πως συντελούνται σημαντικές συζητήσεις.

Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται διαρκώς υπό συζήτηση τα τελευταία έτη στην Ευρώπη είναι το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών που προωθούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία με ορόσημο το 2035, όταν και θα απαγορευθεί η πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικά μοτέρ.﻿

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