Η Ευρώπη σε διχασμό για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης -Τι θα γίνει μετά το 2035

Το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να κυκλοφορούν νέα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035 αποκτά πλέον όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες, καθώς στις Βρυξέλλες φαίνεται πως συντελούνται σημαντικές συζητήσεις.

Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται διαρκώς υπό συζήτηση τα τελευταία έτη στην Ευρώπη είναι το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των μεγάλων αλλαγών που προωθούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία με ορόσημο το 2035, όταν και θα απαγορευθεί η πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικά μοτέρ.﻿

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