Η Γερμανία «αντιγράφει» την Ελλάδα -Τι αλλάζει για εκατομμύρια οδηγούς - iefimerida.gr

Στην ψηφιακή εποχή περνάει το δίπλωμα οδήγησης στη Γερμανία, ακολουθώντας μια πρακτική που έχει υιοθετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, με τους οδηγούς να αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν την άδεια οδήγησής τους στο smartphone τους.

Τα διπλώματα οδήγησης βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών αποφάσεων και νομοθετικών αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς όλο και περισσότερες χώρες επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν το παραδοσιακό έγγραφο και να μεταφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες στο ψηφιακό περιβάλλον.﻿

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