 Οι Γερμανοί ζητούν αυξήσεις και βγαίνουν στους δρόμους -Στον αέρα 2.000 εργοστάσια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Γερμανοί ζητούν αυξήσεις και βγαίνουν στους δρόμους -Στον αέρα 2.000 εργοστάσια

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Εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων
Εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων

Εργαζόμενοι σε εργοστάσια αυτοκινήτου στη Γερμανία προχώρησαν σε μαζικές απεργίες ζητώντας αύξηση στους μισθούς τους.

Στο μέτωπο των απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκεται η IG Metall, το μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων της Γερμανίας, το οποίο διεκδικεί αύξηση της τάξης του 5% στους μισθούς περισσότερων από 3,7 εκατ. εργαζομένων στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ηλεκτρολογίας.

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