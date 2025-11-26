Ηλικιωμένος οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό -Το video που έγινε viral - iefimerida.gr

Οι εικόνες δείχνουν τον ηλικιωμένο άνδρα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για δεκάδες διερχόμενα οχήματα.

Ένα νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στη Βόρεια Ελλάδα προστίθεται στη μακρά λίστα συμπεριφορών που αποδεικνύουν πως ως χώρα έχουμε ακόμη σημαντικό δρόμο μπροστά μας στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

