Οδηγούμε στη Γερμανία το υβριδικό Toyota Aygo X που καίει μόλις 3,3 λίτρα/100 χλμ. - iefimerida.gr

Ο εξηλεκτρισμός του μέχρι σήμερα γνωστού Toyota Aygo X περνά μέσα από την εγνωσμένης αξίας υβριδική τεχνολογία, πυροδοτώντας μια σειρά αλλαγών που οδήγησαν στη δημιουργία του αποδοτικότερου θερμικού αυτοκινήτου πόλης των ημερών μας.

Αν υπάρχει κάτι που η Toyota γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή του πλανήτη τότε αυτό είναι πέρα από κάθε αμφιβολία η υβριδική τεχνολογία. Η τεχνολογια που συντροφεύει τις προτάσεις της ιαπωνικής φίρμας από το μακρινό 1997, όταν το άσημο εκείνη την εποχή Prius έθετε προ των περιβαλλοντικών ευθυνών του το ανυποψίαστο, για όσα επρόκειτο να ακολουθήσου, αυτοκινητικό οικοσύστημα.﻿

