Οδηγούμε στην Ελλάδα τη νέα Toyota Corolla Cross Hybrid - iefimerida.gr

Η Toyota φρεσκάρει αισθητικά και αναβαθμίζει τεχνολογικά την Corolla Cross με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετικά πετυχημένη εμπορική της πορεία, όντας πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική από ποτέ.
Η Toyota Motor Corporation αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι η εταιρεία που έβαλε «πλάτη» από τον προηγούμενο αιώνα για να αποκτήσουν δημοφιλία τα SUV και τα υβριδικά συστήματα κίνησης.
