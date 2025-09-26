Οδηγούμε στην Ελλάδα τη νέα Toyota Corolla Cross Hybrid - iefimerida.gr

Η Toyota φρεσκάρει αισθητικά και αναβαθμίζει τεχνολογικά την Corolla Cross με στόχο να συνεχίσει την εξαιρετικά πετυχημένη εμπορική της πορεία, όντας πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική από ποτέ.

Η Toyota Motor Corporation αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι η εταιρεία που έβαλε «πλάτη» από τον προηγούμενο αιώνα για να αποκτήσουν δημοφιλία τα SUV και τα υβριδικά συστήματα κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr