Οδηγούμε στην Κρήτη τη νέα Porsche 911 - iefimerida.gr

Οδηγούμε στην Κρήτη τη νέα Porsche 911

Η νέα Porsche 911
Οργώσαμε το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης του πρόσφατα ανανεωμένου γερμανικού μοντέλου.

Δεν ήταν μία στατική αποκάλυψη της και στα μέρη μας, δεν ήταν μία σύντομη περιήγησή της στους δρόμους της Κρήτης. Περάσαμε μία πολύ γεμάτη ημέρα με την νέα Porsche 911, με την κωδική ονομασία 992/2, σε διάφορες μάλιστα εκδόσεις της – σε ένα road trip που περιελάμβανε πάνω από τέσσερις ώρες πίσω από το τιμόνι.

